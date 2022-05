Dinamo credici: stasera a Milano gara 2 playoff

Sassari. Stasera la Dinamo incontrerà al Mediolanum Forum di Assago l'Olimpia Milano per Gara 2 dei playoff scudetto LBA. Archiviata la sconfitta di Gara 1, maturata essenzialmente nella seconda parte dell'ncontro, dopo essere arrivati a -1 dai lombardi, oggi la Dinamo è chiamata al difficilissimo impegno di portare in pari la sfida. I 17 punti di scarto del primo incontro (88-71) non devono però spaventare più di tanto. Analizzando alcuni dati emersi dall'incontro, vediamo come alla Dinamo siano mancati i punti di Logan, uno 0 su 7 ignoto a memoria d'uomo, e un Burnell che non era nenche la brutta copia di quello visto sino ad oggi nelle gare playoff.

Se gli altri manterranno quello fatto vedere in campo, stasera sarà un'altra partita. Piero Bucchi ha già dimostrato di essere un accorto stratega - Brescia docet - e siamo sicuri che avrà già pensato alle contromisure per cercare di imbrigliare la corazzata Milano. Stasera avremo le risposte. Mercoledì si torna al PalaSerradimigni.