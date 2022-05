Rally Italia Sardegna ad Alghero, ordinanza del sindaco per le modifiche alla viabilità

Pronto al via il Rally Italia Sardegna che si svolgerà ad Alghero dal 2 al 5 giugno; in previsione dell’imminente svolgimento della manifestazione mondiale, la macchina organizzativa del Comune di Alghero interviene con alcune modifiche alla viabilità cittadina, come riportate nell' ordinanza dirigenziale n. 409 del 24 maggio . Cambia la circolazione per i giorni del Rally: la portata dell’evento come di consueto impone interventi alla viabilità. Le maggiori modifiche alla circolazione riguarderanno le seguenti vie e piazze: Banchina Mille Lire, Piazzale della Pace, Via Ventiquattro Maggio, Via Asfodelo, Via Garibaldi, Via La Marmora, Via Eleonora D’Arborea, Via Degli Orti, Via Spano, Via Sassari, Via Catalogna, Via Vittorio Emanuele, Via Cagliari, Via Costa Brava, Via Kennedy, Bastioni Cristoforo Colombo, Via Carlo Alberto, Porta a Mare, Piazza Civica, Via Carlo Alberto, Piazza Sulis.