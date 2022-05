Deposito vincolato: una possibilità per far fruttare i risparmi

Per i risparmiatori più attenti esistono infinite possibilità di risparmio e investimento, anche se non tutte sono uguali tra loro per almeno tre variabili: importo del capitale, propensione al rischio e durata. Con ciò intendiamo dire che le modalità per risparmiare o far fruttare i nostri risparmi variano da persona a persona perché le modalità per farlo sono tantissime così come varia il rischio, l’ammontare del denaro e le strategie con le quali le persone si sentono più a loro agio. Oggi conosceremo più da vicino uno dei prodotti finanziari più apprezzati da chi desidera mettere al sicuro i propri risparmi senza possedere particolari conoscenze approfondite del mercato finanziario, noto come deposito vincolato.



Come funziona il deposito vincolato?

La validità di questo prodotto finanziario non risiede soltanto nella possibilità di farci maturare degli interessi, ma anche quella di farci accantonare delle somme che, magari, potremmo spendere senza tenere nulla da parte. In altre parole anziché tenere il denaro su un conto corrente qualunque, il conto deposito permette di posizionarlo in un conto alternativo che permette di versare, prelevare e maturare interessi.



Le tipologie di risparmio con deposito

Può rivelarsi una soluzione comoda per i risparmiatori di tutte le età. Per esempio potrebbe essere uno strumento di risparmio messo a punto da una coppia di genitori per i figli e per quando saranno cresciuti oppure una soluzione per chi ha piccole somme messe da parte e desidera proteggerle mettendole a frutto. Molto spesso il conto-deposito risulta essere una soluzione per blindare piccoli capitali per far fronte a emergenze improvvise come cure mediche, acquisti importanti o ristrutturazioni.



Come aprirne uno?

Per aprire un conto deposito vincolato non serve altro che un documento di identità, un codice fiscale e una somma da depositare. Scegliere quello più adatto significa semplicemente valutare il tasso di interesse, la somma minima richiesta per l’apertura e le condizioni del vincolo in base alla durata prevista dal contratto. Alcune banche offrono un conto deposito in appoggio al conto corrente mentre altre permettono di aprirlo liberamente, senza particolari condizioni d’accesso.





