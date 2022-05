Creazione d'impresa: al via il corso formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari

Su queste basi il corso si articola in due fasi: sei moduli (60 ore complessive di formazione in aula) e incontri one to one (per assistenza personalizzata con un tutor aziendale, con l’obiettivo di verificare la possibilità di studiare l'avvio dell’idea imprenditoriale e le sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa (aspiranti imprenditori) o avere un supporto concreto nella predisposizione di un progetto di sviluppo della propria attività imprenditoriale (neo imprenditori). Le 15 idee cantierabili potranno accedere al successivo modulo di assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan. Una terza fase, successiva, sarà quella relativa al Laboratorio sul Business Plan riservato (20 ore).





. L'avvio di una nuova attività imprenditoriale può rappresentare un'ottima opportunità di lavoro ed un modo per contribuire alla crescita economica del territorio.Con questi presupposti la Camera di Commercio di Sassari ha organizzato il percorso di Assistenza Tecnica alla Creazione d’Impresa che ha preso il via nei giorni scorsi: un'iniziativa gratuita rivolta agli aspiranti imprenditori e imprenditrici e neoimprenditori e imprenditrici del nord Sardegna.Per l'impresa, la fase di avvio è tra le più delicate e richiede una forte attenzione soprattutto nella definizione del business plan e nel reperimento di risorse finanziarie; aspetti questi che nell'attuale fase congiunturale e, soprattutto nel caso dei giovani, possono costituire un notevole ostacolo alla nascita di una nuova impresa, per via dei fattori di adattamento culturale, di conoscenza delle regole del gioco e di relazione con i potenziali finanziatori.Il percorso formativo si propone di trasferire ai partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale che puntino ad accrescerne la professionalità manageriale, oltre a migliorare le competenze in tema di creazione e gestione d’impresa, strategie e strumenti per affrontare il mercato, business plan, gestione economico-finanziaria, reperimento delle fonti di finanziamento.In questo contesto, l’iniziativa è stata progettata con lo scopo di offrire un valido e concreto strumento a supporto degli aspiranti e neo imprenditori del territorio del Nord Sardegna. Per un corso cui prendono parte in 31, tra imprenditori, dipendenti di imprese e aspiranti imprenditori.L'iter di formazione, che terminerà a luglio, è stato programmato prevedendo una scansione temporale delle attività che, nel rispetto dei fabbisogni professionali e personali dei destinatari, favorisca la compatibilità della frequenza con gli impegni lavorativi, assicurando altresì la proficua alternanza tra momenti d’aula e momenti di sperimentazione nella propria realtà aziendale.