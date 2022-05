Il Comune di Sassari ha un nuovo Energy manager

Sassari. Nei giorni scorsi Giovanni Pietro Vargiu è stato nominato nuovo Energy Manager del Comune di Sassari, a seguito di una selezione con la quale sono state valutate le candidature tra il personale dell’Ente con i requisiti per lo svolgimento dell’incarico.



Con oltre vent’anni di esperienza nel Settore Innovazione tecnologica, Vargiu è il nuovo tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.



Laureato in Ingegneria industriale, col titolo di tecnico per la gestione energetica e sicurezza, Giovanni Pietro Vargiu seguirà tutte le dinamiche relative al comparto energetico, individuando le strategie di efficientamento più funzionali, favorendo l’uso di fonti rinnovabili, con lo scopo di indirizzare l’Ente verso una ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia, riducendo costi e sprechi.



Subito al lavoro, il nuovo Energy Manager ora analizzerà e valuterà i contratti di fornitura di energia elettrica, delle diagnosi energetiche degli edifici di proprietà comunale e lavorerà con Engie per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e le altre materie connesse.