Chiusura Ecocentro, Bonus nidi e altro dal Comune di Sassari

Sassari. Referendum, aperture straordinarie Punto Città. In occasione dei referendum del 12 giugno, gli uffici del Servizio Punto Città di corso Angioy 15 e di via Giordano Bruno a Li Punti apriranno al pubblico come sempre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Esclusivamente per il rilascio delle carte di identità, tessere elettorali e certificati sostitutivi sono previste aperture straordinarie mercoledì 8 giugno dalle 15 alle 18; giovedì 9 giugno dalle 15 alle 18; venerdì 10 dalle 15 alle 18; sabato 11 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Tutte le informazioni sui referendum sono costantemente aggiornate sul sito www.comune.sassari.it.



Rimborso delle spese sostenute dall’amministratore di sostegno. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso per richiedere il rimborso delle spese sostenute dall’amministratore di sostegno. Le domande dovranno essere inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 13 del 30 giugno.



Ecocentro chiuso il 2 giugno. L'ecocentro comunale di via Ariosto rimarrà chiuso giovedì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica italiana. Lo stesso giorno sarà sospeso anche il ritiro dei rifiuti nell'isola ecologica mobile di via Camboni, a Li Punti. Venerdì 3 giugno l’ecocentro sarà regolarmente aperto secondo i consueti orari: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.



Bonus nidi. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’elenco degli ammessi al Bonus nidi gratis - periodo gennaio-luglio 2022.