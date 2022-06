La Juventus Women scalza il record della F.C. Sassari Torres Femminile

Fino a poco tempo fa, per quanto riguarda le certezze della vita,sapevano bene che la squadra allenata da Giuseppe Marino poteva contare su un suo personalissimo record che non era mai stato eguagliato.Il record in questione era di quattro scudetti vinti di fila,, ma ad interrompere questa serie di vittorie,allenata da Joe Montemurro che, anzi, ha posto l'asticella ancora più in alto.Grazie alla vittoria nellale bianconere volano a quota cinque scudetti vinti ai quali si va ad aggiungere il “bonus” di una giornata di anticipo. La vittoria è stata poi sancita da un più che sonoro. “Inutile” perciò la rete di Michela Cambiaghi del Sassuolo che non ha fermato l'avanzata delle bianconere.In ogni caso va ricordato che la squadra femminile di Torino sta cercando di perfezionare il tiro visto che, il, si terrà la partita contro la. Quindi, in verità, i giochi sono ancora tutti aperti!E, sempre a proposito di giochi, quest'anno può entrare di diritto nell'albo dei migliori anni per tutto il calcio femminile italiano visto che, dal primo luglio,Una decisione attentamente valutata ed annunciata in occasione di una conferenza stampa il 26 aprile scorso da parte dello stesso, che ha aggiunto anche cheUna notizia che ha fatto molto piacere, e più che giustamente, sia alle giocatrici delle squadre femminili che ad esponenti della politica italiana comecomponente della Commissione Cultura che ha espresso tutta la sua solidarietà sia come donna che come politica nonché come appassionata di sport.Dal, quindi, si potrà vedere un piacevole “stravolgimento” all'interno del vasto panorama che è il calcio nostrano dato che, nello sport come nella vita, è sempre più che giusto premiare gli sforzi di chi si è sempre impegnato al massimo per raggiungere i suoi obiettivi sia sul campo da gioco che fuori. Ed