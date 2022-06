Tipi di prese a fusibile e loro utilizzo

La presa del fusibile è uno dei componenti principali di un fusibile. Vengono installati in locali in cui le installazioni elettriche devono essere protette da vari rischi per la sicurezza.sono un componente che viene installato nella costruzione di macchine e attrezzature specializzate. Sono utilizzati anche nei sistemi elettrici, elettronici e di telecomunicazione. Vengono utilizzati ovunque possa verificarsi un possibile cortocircuito o un sovraccarico dell'impianto. Per motivi di sicurezza, le prese a fusibile devono soddisfare requisiti di qualità adeguati ed essere caratterizzate da specifici parametri tecnici e tecnologici. In generale, i requisiti relativi alla costruzione delle prese per fusibili sono specificati nella norma PN-EN 60127-6: 2006.Elementi della costruzione della presa e loro funzioni. Più precisamente, si tratta di un collegamento a fusibile.È montato all'interno del portafusibili . Il suo compito è quello di proteggere l'impianto elettrico, e più precisamente di proteggere il circuito da cortocircuiti o danni. Ogni installazione e fusibile ha parametri specifici. Il principio di funzionamento della presa fusibile è che, in caso di corrente troppo elevata, l'inserto inizia a fondere e il flusso di corrente nel circuito viene interrotto.Esistono tre tipi di prese per fusibili, a seconda del tipo di installazione. Il primo tipo è la presa dell'apparecchio. Di solito hanno un foro di montaggio di diametro ridotto, fino a 15 mm. Vengono utilizzati nelle installazioni domestiche. Di solito i valori nominali per questo tipo di fusibili sono 10A e 6,3A a 250V. I tipi successivi di prese sono quelle per il settore automobilistico e quelle per la telematica. I loro valori nominali sono di circa 6,3A a 250V.Le prese per telecomunicazioni, come suggerisce il nome, sono utilizzate in vari tipi di apparecchiature teletecniche, elettroniche, di comunicazione dati ed elettrotecniche. Sono molto utilizzati nelle abitazioni, soprattutto quando è necessario installare una presa telefonica o collegare una presa d'antenna nel caso della televisione. Queste prese devono essere realizzate secondo lo standard BN-86/3286-14, mentre le prese per auto sono saldate nei cosiddetti circuiti stampati, cioè con piastre isolanti. La costruzione di queste prese deve essere conforme alle norme PN-S 76001:1985 e PN-S 76081:1979. L'ultimo tipo è costituito dalle prese speciali. Si tratta di un tipo specifico di presa, perché la tensione nominale è circa 8 volte inferiore rispetto ai due tipi precedenti. Per essere più precisi, è 30V. Mentre la corrente oscilla in un ampio intervallo, ovvero 2-100A. Sono conformi allo standard TU-16-522.0001-73 e vengono utilizzati in impianti specializzati. Di solito sono realizzati esclusivamente su ordinazione