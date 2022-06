A Sassari riapre lo Spazio Conad di viale Porto Torres

Sassari. Riapre domani, dopo un breve periodo di ristrutturazione, lo Spazio Conad di viale Porto Torres a Sassari, con l’obiettivo di garantire ai clienti un’offerta più funzionale e una proposta di spesa ancora più completa e di qualità che mira alla valorizzazione delle migliori produzioni del territorio.

Tutti i reparti e le attrezzature del punto vendita sono stati rinnovati con le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi di modulazione dell’illuminazione con luci a led agli impianti di refrigerazione di ultima generazione, che consentono un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti.

Il layout del punto vendita si presenta ampliato e migliorato con un particolare focus su freschi e freschissimi ed un potenziamento dell’area dedicata ai prodotti del territorio a Km zero. Presenti alimenti delle migliori aziende agricole attentamente controllati nel reparto ortofrutta, incrementata la proposta nel reparto gastronomia con le migliori produzioni locali di salumi, formaggi e con la presenza di piatti caldi preparati internamente. Arricchita l’offerta del reparto panetteria dove i clienti potranno trovare ogni giorno un vasto assortimento di pizze, focacce e gustosissimi pasticcini. Grande attenzione anche nei reparti di macelleria e pescheria con una ricca selezione di proposte provenienti dalle migliori filiere del territorio certificate dal marchio “Conad Percorso Qualità”. A completare l’offerta un’area healthy, interamente dedicata a prodotti sani e biologici, gli spazi per il mondo casa, la tecnologia, il tempo libero, i giocattoli e i generi vari. Presente inoltre una fornitissima cantina con numerose etichette del territorio ed uno spazio dedicato alle migliori produzioni di caffè selezionate accuratamente in tutto il mondo, tra cui i caffè monorige. Integrata nel punto vendita anche l’area “Con Cura” e la Parafarmacia dedicate alla salute e alla cura della persona, con un assortimento vasto, l’assistenza di personale specializzato e la possibilità di fruire di servizi specialistici.



“L’intervento di ristrutturazione ci permette di mostrare un punto vendita dall’aspetto rinnovato, ancora più ampio e accogliente, in grado di soddisfare le crescenti richieste della nostra clientela – afferma il Socio Conad Nord Ovest, Fabrizio Piras – All’interno dello Spazio Conad di Sassari è possibile vivere un’esperienza di acquisto diversificata grazie alla presenza di una vasta gamma di prodotti e servizi che rispondono in modo continuativo alle esigenze di tutti. Per noi è importante migliorare ogni giorno la nostra proposta e per questo abbiamo implementato ulteriormente l’offerta del punto di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio, con l’obiettivo di soddisfare pienamente i nostri clienti”.



Il punto vendita si sviluppa su circa 3.500 mq di superficie di vendita mentre lo store Euronics adiacente al punto vendita, su circa 800 mq. Lo Spazio Conad di Sassari conta 11 casse classiche, 4 self e 7 dedicate alla spesa al volo, e impiega 129 persone. Lo Spazio Conad è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 8.30 alle 21.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 079-2657002.



Anche durante il periodo di chiusura lo Spazio Conad di Porto Torres ha continuato ad essere un punto di riferimento per tutti i suoi clienti: il punto vendita ha infatti riservato numerose offerte e attività di scontistica valide per tutti gli altri punti vendita Conad di Sassari, garantendo ai propri clienti la possibilità di fare una spesa completa, di qualità e a prezzi convenienti. In occasione della riapertura è prevista inoltre un’importante campagna promozioni con numerosi prodotti sottocosto. Ai titolari di Carta Conad Insieme verranno dedicate numerose attività di scontistica, come i buoni acquisto dal valore di 10 euro spendibili a fronte di una spesa minima di 50 euro.