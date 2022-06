A Sassari arrivano le prime colonnine di rifornimento per veicoli elettrici

Installate in città le prime colonnine di rifornimento per veicoli elettrici. La realizzazione di infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico ha avuto inizio da via Rockefeller e proseguirà in diverse parti della città. Il progetto, inserito nell'ambito del Piano d'Azione Regionale della Mobilità Elettrica, ebbe inizio quando l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta dell’aprile 2020, decise di aderire a uno specifico protocollo d'intesa con la Regione Sardegna. Successivamente, proprio la Regione comunicò di aver individuato la società Enel-X quale operatore esecutore, a proprie spese, e gestore delle colonnine di ricarica elettrica.