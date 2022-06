Sassari: tessere ai turisti per il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche informatizzate

Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata chiama il Numero Verde gratuito: 800 012 572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica) o visita il sito www.differenziatasassari.it





Sassari. La stagione estiva è alle porte e l’Amministrazione comunale di Sassari e RTI, Ambiente Italia, Gesenu, Formula Ambiente hanno previsto, da lunedì 6 giugno, l’apertura di uno sportello dedicato alla consegne delle tessere per il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche informatizzate.I proprietari di seconde case che affittano le abitazioni nelle zone in cui il conferimento dei rifiuti avviene con il “porta a porta”, non potendo cedere le tessere sanitarie a loro intestate necessarie per l’accesso all’isola ecologica, potranno munirsi un’apposita tessera turistica presentandosi allo sportello dedicato.Lo sportello sarà aperto a La Corte, negli uffici di piazza don Giuseppe Pittalis, il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 13, e a Sassari negli uffici del settore Ambiente e verde pubblico, il mercoledì dalle 9 alle 13.È possibile ritirare la tessera turistica presentando delega del proprietario della casa, con copia della tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.I camperisti possono rivolgersi allo sportello per avere tutte le informazioni in merito alla gestione dei rifiuti nella zona in cui andranno a stazionare.