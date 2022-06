Contas. Al Rally di Alghero la campagna Igp "Summer fast lamb"

Nello stand spazio ad hamburger ed arrosticini di agnello IGP ma anche preparati a base di carne di pecora provenienti sempre dagli allevamenti che aderiscono alla filiera. “E poiché il nostro marchio è sempre più conosciuto ed apprezzato dai consumatori – dicono dal Contas - pensiamo sia un ottima vetrina per tutte le produzioni della filiera ovina della Sardegna ed è per questo motivo che nella preparazione degli hamburger utilizziamo solo formaggi ovini prodotti da caseifici selezionati e verdure locali”.













Parte dal Rally di Alghero la campagna “Summer Fast Lamb” del Consorzio di Tutela dell’Agnello di Sardegna Igp. Presente dai ieri e fino a domenica 5 giugno ad Alghero all’interno del Coldiretti Rally Village, lo stand istituzionale del Contas, lancia la nuova campagna promozionale “Summer Fast Lamb: da un’esperienza antica arriva il cibo per i tempi moderni", a un parterre internazionale fatto di turisti e appassionati delle quattro ruote.Una vetrina internazionale all’interno di una delle più importanti e suggestive tappe del Rally mondiale 2022 nel lungomare Barcellona nella splendida cornice del rally vengono presentati i nuovi prodotti della filiera IGP di Sardegna studiati per soddisfare le esigenze dei consumatori più giovani e delle famiglie che specialmente d’estate scelgono ricette facili e veloci da preparare. “Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa della Coldiretti – commenta Alessandro Mazzette direttore del Contas - per presentare ad un pubblico variegato il nostro nuovo ricettario “Mangiamo Sano” nel quale si possono trovare ricette gustose, semplici da preparare e che sposano i concetti della sostenibilità e del “km0”.“Solo cibi sardi e garantiti dai nostri produttori - aggiunge il presidente del Contas Battista Cualbu -. Siamo sempre più convinti che i prodotti sardi DOP ed IGP nel prossimo futuro apporteranno significativi contributi ambientali, sociali ed economici al nostro territorio, fungendo da volano a tutta l’economia. I nostri produttori contribuiscono alla protezione della biodiversità e dell’ambiente della zona in cui operano. Le caratteristiche ambientali giocano infatti un ruolo cruciale nella formazione di determinate caratteristiche qualitative ed organolettiche della nostra IGP. L’interesse reale a mantenere tecniche di produzione sostenibili che non abbiano un impatto negativo sul loro territorio. Inoltre, grazie alla dimensione locale intrinseca a tali prodotti, la filiera corta è spesso privilegiata e ben organizzata rispetto alle intensive produzioni industriali”.