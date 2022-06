Costa Paradiso. Il fotografo sardo Marco Sanna espone il progetto "Anuda" al Calice D'oro

Media Partners della rassegna sono Musiculturaonline di Vincenzo Pasquali, Nerospinto di Indira Fassioni, SOund36 Magazine di Cultura Musicale, Arti e Spettacolo di Annalisa Nicastro e SpettacoloMusicaSport di Francesca Monti.













Dal 6 giugno (con inaugurazione alle ore 19.30) al 13 giugno i locali espositivi del ristorante Il Calice D’Oro ospiteranno la mostra fotografica Anuda del fotografo professionista- e fondatore dell'associazione fotografica Mastros de Lughe, di cui è attualmente presidente- Marco Sanna.L’apertura della mostra sarà accompagnata dalle atmosfere sonore in instant composing del musicista e produttore Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project.Anuda è- nelle parole della giornalista Francesca Arca- un lavoro creativo che dissigilla la parte più riposta del sé attraverso la visione della forma corporea.Entità duale, il corpo umano si mostra al tempo stesso oggetto e soggetto, inerme eppure potente davanti allo sguardo altro.Al suo attivo Sanna, che da vent’anni si dedica anche alla docenza, ha una settantina di esposizioni fotografiche sia personali che collettive, tra le quali si segnalano, in particolare, due internazionali di fotografia svolte a Baghdad in occasione dell’undicesima e dodicesima edizione del Baghdad International Festival for photographic pictures.E’ per noi un privilegio- racconta la curatrice della mostra Claudia Erba- ospitare le fotografie di Marco Sanna, che da anni sembra avvertire la crucialità del nudo nella sua personale narrazione dell’essere umano e della società.L’estetica iperrealista pare coniugarsi ad una volontà di riscrittura eternizzante, annullando la tradizionale dicotomia carnalità/idealità a favore di una sintesi complessa, che si pone a valle di una travagliata ricerca etica ed espressiva. Sarà interessante “testare” la risposta della platea ad una contestualizzazione così particolare del progetto fotografico “Anuda”.La rassegna è corredata da un catalogo d’arte, a cura di Irene Franchi con note biografiche degli artisti e contributi critici illustri, disponibile gratuitamente nei locali espositivi de Il Calice d’Oro.Il logo della rassegna è stato realizzato dallo scultore e pittore Franco Mauro Franchi.La realizzazione e la stampa dei cataloghi sono state rese possibili anche grazie al supporto degli sponsor Costa Paradiso Resort, Li padulazzi Resort, Lola comunicazione e Re/max Mistral Costa Paradiso.La promozione della rassegna è curata da Verbatim Ufficio Stampa.