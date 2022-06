Presentati a Palazzo Ducale i tornei internazionali di lotta organizzati dall'Athlon

La Polisportiva Athlon ci tiene a sottolineare che tutte le giornate di gara sia a Sassari al Pala Santoru sia a Stintino alla Spiaggia La Pelosa sono a ingresso libero.













Presentati a Palazzo Ducale il 27° Torneo Internazionale di Lotta Stile Libero maschile, femminile e Greco Romana “Città di Sassari” e il 17° Torneo Internazionale di Beach Wrestling “Sardinia”, organizzati dalla Polisportiva Athlon Sassari. Alla conferenza stampa presentata da Fabio Marotta sono intervenuti Rosanna Arru, Assessore allo Sport del Comune di Sassari, Maurilio Murru, Presidente del Consiglio Comunale di Sassari e Vincenzo Piroddu, Presidente della Polisportiva Athlon Sassari.Il grande appuntamento con il “Città di Sassari” avrà come teatro il Pala Santoru di Via Rizzeddu, dove si affronteranno atleti provenienti da oltre 17 Paesi sparsi per il mondo. L’inizio del torneo è fissato per venerdì 10 giugno con le gare della categoria junior, poi sabato 11 toccherà ai senior.Nazioni partecipanti: Albania, Belgio, Canada, Colombia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Tajikistan e Ungheria.Il 17° Torneo Internazionale di Beach Wrestling “Sardinia” di Domenica 11 giugno avrà come location l’incantevole cornice della Spiaggia La Pelosa di Stintino. Un appuntamento imperdibile visto l’importanza che questa spettacolare disciplina sta ottenendo a livello internazionale.Inoltre sono stati presentati i raduni collegiali internazionali di allenamento, ai quali parteciperanno atleti provenienti da ogni parte del Globo, che avranno modo di confrontarsi e condividere tecniche ed esperienze sulle materassine allestite all’interno del Palasport Comunale di Stintino.