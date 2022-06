Abbanoa. Sassari, martedì collegamento delle nuove condotte in via D'Annunzio

Al termine dell’intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.













Martedì 7 giugno 2022 le squadre di Abbanoa eseguiranno a Sassari i collegamenti delle nuove condotte appena realizzate in via D’Annunzio. Gli interventi saranno eseguiti tra le 8 e le 17: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione dei quartieri di Monte Rosello Basso e Monte Rosello Medio.I lavori rientrano nel programma delle manutenzioni straordinarie di Abbanoa. Lo studio dell’intervento è stato effettuato dai tecnici del “Distretto 6”, competente per il territorio, che hanno individuato le problematiche all’origine di frequenti disservizi all’utenza e programmato gli interventi mirati a migliorare l’approvvigionamento con la sostituzione integrale delle reti e degli allacci che alimentano le singole utenze.Le vecchie tubature erano state realizzate in materiali ormai inadeguati: erano numerose le rotture e le segnalazioni di ostruzioni che limitavano il servizio alle utenze. Le nuove reti sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.