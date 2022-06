Palestra letteraria: lunedì l’inaugurazione con Matteo Porru, Christian Mannu e Valeria Pecora

Quello di lunedì è il primo dei 4 open day gratuiti aperti a tutti (scrittori, giornalisti, lettori, amanti dei libri e semplici curiosi) finalizzati a familiarizzare con lo spazio e incontrare gli ospiti speciali della Palestra.







Nell'immagine: Matteo Porru (per gentile concessione dell'autore)



Al via laPalestra letteraria: lunedì 6 giugno l’inaugurazione con Matteo Porru, Christian Mannu e Valeria Pecora. In collegamento da Padova Massimo Carlotto. L' appuntamento è fissato per le 19 al Teatro degli Intrepidi MonelliÈ previsto lunedì prossimo 6 giugno al Teatro degli intrepidi Monelli, in via Sant’Avendrace, il primo dei quattro open day che inaugurerà la Palestra Letteraria fondata dal poeta e scrittore Andrea Melis. A partire dalle 19 si parlerà di scrittura con giovani autori e maestri affermati.I giovani autori Matteo Porru, Cristian Mannu, Valeria Pecora dialogheranno con Andrea Melis spiegando i loro trucchi del mestiere, seguirà una intervista allo scrittore noir Massimo Carlotto, che si collegherà da Padova.