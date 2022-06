Martedì a Sassari Ugo Libero Lobina presenta "Tesoro di famiglia"

Sassari. Segnaliamo un nuovo appuntamento con la rassegna "Un martedì da lettori". Questa volta Ugo Libero Lobina presenterà il libro "Tesoro di famiglia" in compagnia di Veronica Monti.

Martedì 7 giugno, ore 18, alla Biblioteca Comunale di Sassari, in piazza Tola.

Una collaborazione tra le librerie Max88, Koinè e la Biblioteca Comunale.





Il libro

È un racconto in cui brulica un'umanità piccolo borghese, pavida e bigotta, conformista e sessuofoba, vissuta tra relazioni intricate di uomini e donne, tenuta in ostaggio da una moralità asfittica che si esaspera sino al delitto. Ma è allo stesso tempo il fondale di un teatro sulle cui assi si giocano e si incidono i fatti storici della prima metà del secolo scorso. In definitiva un romanzo contro la guerra che si concede momenti lievi tra scenari crudi e patimenti grevissimi. Soltanto alla fine del libro diviene pienamente chiara la citazione da Il caso di Joseph Conrad posta in esergo all'inizio del testo, da cui si evince che i fatti della vita sono segnati dalla casualità anche nei momenti più fortunati del vivere.