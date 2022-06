Fondazione Sardegna: il nuovo presidente è Giacomo Spissu

"Formuliamo sinceri auguri di buon lavoro a Giacomo Spissu, neo presidente del Comitato d'indirizzo della Fondazione di Sardegna, ma per le donne sarde non è una bella giornata". Lo sostiene Maria Grazia Caligaris dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme ODV "ricordando che "questa elezione è avvenuta quando, per la prima volta, il genere femminile occupa 11 posti su 20 nell'importante organismo. Numeri che però non sono bastati a infrangere quel tetto di cristallo".

"Niente da dire, sottolinea, sulle qualità personali e professionali del neo presidente Spissu, ma resta l'amaro in bocca soprattutto all'indomani del secondo congresso delle donne sarde in cui il tema della parità e della necessità di raggiungere i livelli apicali nella gestione delle Istituzioni è stato più volte rimarcato".

"Questo epigono, in parte previsto, deve indurre a far riflettere la classe dirigente maschile e quella femminile. I partiti e i sindacati. Predicare la parità deve coincidere col praticarla e, se necessario, prendere posizione, altrimenti resta un flatus vocis".

" Siamo convinti che tra le 11 donne dell'organismo c'era chi poteva aspirare a rivestire l'incarico, siamo anche certi che ci sia stato un vivace e approfondito dibattito prima del voto. Niente di personale, ma non lasciamo cadere nel silenzio notizie che meritano attenzione. Sdr, conclude Caligaris, si unisce ai ringraziamenti nei riguardi del presidente uscente Antonello Cabras e rinnova a Giacomo Spissu gli auguri per un proficuo e sereno lavoro"