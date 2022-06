L’Associazione dei Sardi in Torino “A. Gramsci” promuove la proiezione dell’ultimo film di Mazzotta

Torino. L’Associazione dei Sardi in Torino “A. Gramsci” promuove la proiezione dell’ultimo film di Massimiliano Mazzotta “Chemical Bros” al 25° Festival Cinemambiente di Torino.



Giovedì 9 giugno ore 22.00 Cinema Massimo Via Verdi 18 Torino. Sala soldati. Ingresso Gratuito

Al termine della proiezione il regista incontra il pubblico in sala.

Il film

Un'indagine che mostra le terribili conseguenze della produzione e dell'utilizzo del fluoro. Dalle miniere di Silius in Sardegna, dove viene estratto il minerale, si parte per un viaggio che tocca le numerose realtà coinvolte come il Veneto ed il parco nazionale del Derbyshire in Inghilterra. Realtà coinvolte nell'estrazione, lavorazione e produzioni varie industriali che subiscono le conseguenze nella vita di tutti i giorni. Il monitoraggio ambientale, degli alimenti e bevande da parte delle istituzioni e privati. Le diverse reazioni dell'opinione pubblica di fronte alla presa di coscienza dello stato delle cose. Gli interrogativi che nascono sono tanti e, uno fra tutti, la ormai storica questione: il profitto davanti a tutto, davanti alla tutela dell'ambiente e alla salute delle persone, dei lavoratori e delle comunità. I danni sono irreversibili, ma la presa di coscienza da parte della popolazione, seppur graduale, è oggi più che mai determinata a non occultare la verità.

Il regista

Autodidatta, sin dall'età di 16 anni collabora con fotografi affermati nel campo della moda e della pubblicità. Con Oil, il suo primo lungometraggio, ha vinto il premio come miglior documentario italiano e la menzione speciale di Legambiente al CinemAmbiente 2009. Con Oil Massimiliano Mazzotta ha subìto due denunce da parte della famiglia Moratti, con le quali veniva diffidato dal proiettare il film. Diffide risoltesi, comunque, in un niente di fatto visto che il Garante della Privacy ha definito il film di interesse nazionale”. Dal 2014 è direttore artistico di LIFE AFTER OIL.

International Film Festival



Prenotazione: www.festivalcinemambiente.it

Per l’ingresso al Cinema Massimo sarà necessario indossare una mascherina Ffp2

Film prodotto da LIFE AFTER OIL Associazione Culturale, Medicina Democratica e con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission.