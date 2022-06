Rally Italia Sardegna, sul Lungomare di Alghero anche lo stand della Polizia di Stato

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, in Sardegna è tornato il Campionato del Mondo FIA - 19° Rally d’Italia Sardegna 2022.Nelle giornate dal 2 al 5 giugno si è svolta l’unica tappa italiana, che come negli anni passati ha interessato il Nord della Sardegna, toccando città come Alghero e Olbia e che ha visto coinvolti numerosi team automobilistici internazionali.La manifestazione ha richiamato, oltre turisti e cittadini, numerosi appassionati provenienti da ogni parte del mondo, che hanno potuto assistere alle gare che si sono svolte nel lungo fine settimana e per l’occasione visitare gli stand allestiti sul Lungomare della città di Alghero, tra cui anche quello della Polizia di Stato, all’interno del quale hanno potuto ammirare le auto storiche e le apparecchiature di ultima generazione per il controllo della velocità.Anche quest’anno la Sezione Polizia Stradale di Sassari, è stata impegnata, oltre nella viabilità per il grande afflusso di curiosi, nelle fasi di trasferta della carovana dei team, garantendo il corretto svolgimento delle gare in totale sicurezza.