All’Archivio storico “Il cambiamento della città di Sassari tra fonti d’archivio e divulgazione”

L’Archivio storico comunale di Sassari aderisce alla “Rete Sarda per gli Archivi”, promossa dalla Soprintendenza archivista per la Sardegna nell’ambito di "Archivissima 22. Il Festival e la notte degli Archivi" in programma dal 9 al 12 giugno. L’evento dal titolo “Il cambiamento della città di Sassari tra fonti d’archivio e divulgazione” si svolgerà venerdì 10 giugno alle 18 nella sala convegni dell’Archivio storico comunale “Enrico Costa” in via dell’Insinuazione 31 ed è organizzato in collaborazione con il circolo culturale Aristeo.



Il tema dell’edizione 2022 è il cambiamento, #CHANGE, interpretato non solo dal punto di vista della trasformazione urbana ma anche nell’ottica dei nuovi processi di valorizzazione e fruizione dei patrimoni documentari.