Slot e Fumetti: un binomio di successo

Il successo dei casinò online è sempre più evidente, negli ultimi anni possiamo dire a ragione di aver visto ormai il sorpasso delle sale da gioco virtuali su quelle fisiche. Comodità, possibilità di spostarsi ridotte e un accesso più facile e gestibile sono sicuramente tra i fattori più importanti ma, per come la vediamo, non sono i soli.Un grande traino dei casinò online infatti, dopo anni di strapotere del poker, sono state le slot machine, che negli ultimi tempi si sono evolute in veri e propri videogames, ricchi di quiz, enigmi e soprattutto trame avvincenti.Il mondo delle slot, se guardiamo da vicino titoli e dinamiche di gioco, è cambiato in maniera radicale, riuscendo a fare suoi temi, ambientazioni e avventure tipiche delle serie tv e dei fumetti, traducendoli in strategie avvincenti. Il segreto ci viene da dire sta quindi nella capacità di usare lo storytelling, per rendere meno automatiche e noiose le fasi di gioco, grazie a storie in grado di essere protagoniste.Le ambientazioni esotiche sono tra i grandi successi del mondo slot, pensiamo al successo dei titoli a tema antico Egitto o ancora legate alle vicissitudini dei conquistadores spagnoli: insomma, la voglia di avventura e di straordinario ha contaminato in maniera positiva il gioco online, attirando un nuovo pubblico che non lo conosceva.I fumetti in questo caso hanno giocato un ruolo di grande rilievo, dando vita a titoli di grande successo, che hanno saputo conquistare i giocatori più diversi. Pensiamo ad esempio a The Walking Dead , che prende spunto dall’omonima serie tv basata sulla serie a fumetti ambientata in un imprecisato futuro in cui l’umanità è stata trasformata in zombie e i superstiti devono vedersela con loro per sopravvivere. I personaggi all’interno della slot machine riprendono quelli della serie, creando una giocata piena di suspense e di emozioni.Ancora più fertile si è rivelato il filone dei supereroi: protagonisti indiscussi di alcuni dei più grandi successi fumettistici, gli eroi in calzamaglia i sono fatti valere anche nei casinò online, portando le loro avventure straordinarie all’interno delle slot machine. In questi titoli il giocatore può mettersi alla prova con sfide pazzesche, nei panni di Superman o Hulk, vivendo momenti di tensione in scenari immersivi e curati nei minimi dettagli: non male per staccare la testa e rilassarsi!Tra i più famosi possiamo sicuramente citare Super Heroes, in cui troviamo sia i simboli classici delle carte da gioco, che le versioni speciali, rappresentate proprio dagli acerrimi nemici dei nostri supereroi, da sfidare su 5 rulli e 20 linee di pagamento. La chicca? La possibilità di utilizzare i diversi poteri degli eroi di turno, per un’esperienza mai monotona!Un altro titolo capace di di conquistare tutti è Justice League, che mette in campo alcuni degli eroi più amati e famosi come Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman e The Flash.Con 5 rulli e 40 linee assicura un divertimento genuino, in cui ritroviamo funzioni familiari come il simbolo Wild, capace di sostituire qualsiasi altro simbolo ma anche il simbolo Scatter rappresentato dalla Scatola Madre.Tra i grandi classici invece non possiamo non citare Superman II , con protagonista l’omonimo eroe dalla doppia vita, in cui troviamo fino a 4 jackpot un bonus Daily Planet, assegnato quando compaiono almeno 3 simboli su una linea di pagamento.Il legame tra fumetti e le slot machine diventa quindi giorno dopo giorno sempre più stretto, per creare storie sempre più coinvolgenti: quali saranno i prossimi titoli ad essere adattati?