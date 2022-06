Alghero. Spiaggia la Speranza, la Polizia di Stato arresta un giovane per tentato furto

Nel corso dei consueti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti alle autovetture posteggiate in prossimità delle spiagge, nel pomeriggio del 2 giugno scorso, personale del Commissariato di Alghero ha arrestato un giovane di 24 anni e denunciato a piede libero la sua convivente di 28anni .

Gli Agenti in servizio avevano notato un’autovettura che si immetteva nel primo parcheggio adiacente alla spiaggia de “La Speranza”.

Dopo aver effettuato un giro all’interno dell’area di sosta, l’auto si dirigeva nel secondo parcheggio per poi ritornare sul primo.

Questa volta l’autovettura si fermava in prossimità di un fuoristrada.

Dall’utilitaria scendevano una donna che si sedeva sul muretto di un’aiuola ed un uomo il quale si avvicinava ai vicini veicoli e controllava al loro interno.

Subito dopo aver osservato ed essersi nuovamente avvicinato al fuoristrada, l’uomo estraeva un oggetto dalla tasca dei pantaloni con il quale agiva sulla serratura dello sportello anteriore sinistro dell'auto riuscendo ad aprirlo.

A questo punto intervenivano i poliziotti per impedire la consumazione del reato.

I due giovani accortisi del personale operante salivano repentinamente a bordo del loro veicolo e si davano alla fuga in direzione di Alghero.

Dopo circa tre chilometri venivano raggiunti e fermati.

A seguito della perquisizione del veicolo gli agenti rinvenivano una c.d. forbice da elettricista che veniva sequestrata in quanto utilizzata per forzare la serratura del fuoristrada.

L’uomo veniva tratto in arresto e custodito nelle camere di sicurezza del Commissariato di Alghero in attesa dell’udienza di convalida, mentre la compagna veniva denunciata in stato di libertà.

Il giorno successivo il Giudice convalidava l’arresto ed applicava all’arrestato la misura cautelare dell’Obbligo di Dimora nel comune di Olbia mentre il Questore di Sassari ha emesso nei confronti della coppia la misura di prevenzione del Divieto di Ritorno.