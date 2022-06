Domani notte chiusura temporanea della Galleria "Chighizzu". Da oggi sulla strada statale 131 DCN

L’attività è stata disposta dalla commissione permanente gallerie dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), nell’ambito di una programmazione ispettiva periodica.





Per consentire interventi ispettivi nelle gallerie delle strade statali 131 “Diramazione Centrale Nuorese” e 131 "Carlo Felice" sono previste limitazioni notturne temporanee, su un tratto tra le province di Nuoro e Sassari.per l'ispezione delle gallerieè prevista l'interruzione della circolazione contemporaneamente iIl traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa locale con segnalazioni in loco.sono state programmate le seguenti chiusure al transito per le ispezioni sulle gallerie 'San Francesco', 'Beruilles' e 'S'Iscala':tra le ore 22:00 di questa sera e le 2:00 dell’8 giugno, unicamente in direzione Olbia, il tratto tra gli svincoli di Siniscola sud e Siniscola nord;tra le ore 1:00 e le 6:00 dell’8 giugno, unicamente in direzione Olbia, il tratto tra gli svincoli tra Posada nord e Budoni sud;tra le ore 22:00 dell’8 e le 2:00 del 9 giugno, alternativamente in entrambe le direzioni, il tratto tra gli svincoli di San Teodoro e Ovilò-Padru;tra le ore 1:00 e le 6:00 del 9 giugno, alternativamente in entrambe le direzioni, il tratto tra gli svincoli di Budoni nord e San Teodoro.