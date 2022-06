Estate: l’Italia tra le mete più trendy per Airbnb. Sardegna al top per italiani e stranieri

Cresce l’attesa per l'estate 22, che secondo gli operatori potrebbe far segnare numeri persino superiori al pre-pandemia. Secondo Airbnb, già alla fine di aprile le notti prenotate per l’estate 2022 sulla piattaforma avevano fatto registrare un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Oltre il 50% delle notti prenotate nel primo trimestre 2022 dagli ospiti che viaggeranno in Italia quest’estate si riferiscono a destinazioni nazionali, che continuano a essere tra le più richieste e hanno ormai superato i risultati del primo trimestre 2019.



Gli ospiti punteranno decisi sulle località di mare ad un massimo di 5 km dalla costa, che rappresentano circa tre quarti delle notti già prenotate. Piscina, cucina e aria condizionata sono i filtri di ricerca più popolari per i guest italiani. Le località italiane di mare sono fra quelle più trendy non solo fra gli italiani: nella top 10 mondiale ci sono, unico caso, ben 3 località del nostro paese.



Destinazioni di tendenza



Destinazioni di tendenza per volumi di ricerca degli ospiti Airbnb nel primo trimestre 2022 vs 2019

Nel Mondo In Italia

1 Bodrum, Turchia Villasimius, Sardegna

2 Ibiza, Spagna Noto, Sicilia

3 Villasimius, Italia Orosei, Sardegna

4 Devon, UK Porto Santo Stefano, Toscana

5 Korčula, Croazia Santa Teresa di Gallura, Sardegna

6 San Vito Lo Capo, Italia Marina di Ravenna, Emilia Romagna

7 Nîmes, Francia Procida, Campania

8 Maine, USA Paestum, Campania

9 Freiburg im Breisgau, Germania Aosta, Valle d’Aosta

10 San Teodoro, Italia Ancona, Marche