A Sassari le affissioni del referendum che non c'è

Sassari. Il prossimo 12 giugno 51 milioni di cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi su cinque quesiti referendari sulla giustizia. Quesiti che hanno creato più di qualche perplessità, poiché si tratta di questioni che richiedono competenze specifiche molto precise, sui quali i cittadini difficilmente sono in grado di esprimersi con la giusta consapevolezza. Non sono infatti temi su cui ci si può informare in un paio di settimane, anche se gli spot tv a cui assistiamo in questi giorni offrono l’ingannevole sensazione che basti “ascoltare attentamente” ciò che viene spiegato.

Gli spazi inutilizzati dedicati alle affissioni, a Sassari, sono stati usati per dare forma a una curiosa provocazione. Forse per il tema, che evidentemente non accende gli animi dei cittadini, o per l’ormai obsoleta pratica di girare con colla e scopa, gli spazi per la propaganda sono rimasti pressoché vuoti e qualcuno ha pensato di riempirli con manifesti che con i quesiti in questione non hanno nulla a che spartire.

Per le vie di Sassari, in più punti (via Venezia, via Milano, via Luna e Sole ma non solo) sono infatti apparsi manifesti bianchi con sullo sfondo una Sardegna stilizzata composta da slogan e frasi rosse. Gli anonimi autori di questo gesto hanno comunicato alla città “il referendum che vogliamo”.

Si tratta non di cinque ma di soli due quesiti: “Sei tu favorevole alla dismissione dei poligoni militari della Sardegna?” e, di seguito: “Sei tu favorevole a fermare l’aumento delle spese militari?”.

Insomma, qualche anonymous ha ritenuto di far notare che ai sardi probabilmente interesserebbero ben altri referendum, a partire dalla piccante – e quanto mai attuale – questione sulle servitù militari, risaltata agli onori della cronaca con la discutissima esercitazione “mare aperto” conclusasi lo scorso 27 maggio.