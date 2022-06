Varato con successo a Bonorva l'impalcato del cavalcavia sulla SS 131

Si sono concluse con successo la scorsa notte le operazioni di varo dell’impalcato del cavalcavia situato all’altezza del km 158+950 della strada statale 131 “Carlo Felice”, a Bonorva, in provincia di Sassari.

L’intervento ha riguardato la posa della struttura metallica, posizionata tra due spalle, della lunghezza di circa 40 metri e del peso di oltre 100 tonnellate.

L’esecuzione delle attività è stata programmata in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione e, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni, il traffico è stato deviato lungo la viabilità alternativa.

Le operazioni sono state eseguite nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo svincolo di Bonorva che prevedono la realizzazione di due svincoli in progetto e della viabilità di collegamento. Il valore complessivo delle opere è di 29 milioni di euro, l’investimento complessivo è di 41 milioni.