Ploaghe, anche quest'anno parte il Summer Camp della Pgs Ploaghe

La scuola calcio Pgs Ploaghe organizza anche per quest'anno il Summer Camp, dedicato a tutti i bambini e le bambine nati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2016, residenti a Ploaghe e paesi limitrofi. La Dirigenza ha comunicato che le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Per chi fosse interessato la quota di partecipazione è di 40 euro settimanali, 35 euro per gli iscritti Pgs, sono inoltre previsti sconti per fratelli o sorelle. Per organizzare al meglio le attività, che comprenderanno sport come calcio, basket, pallavolo, ping pong e attività ludiche in generale, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 giugno. Per maggiori informazioni e iscrizioni si possono contattare: Paolo al 346/3026054, Elisa al 349/2993204 e Vittoria al 345/8401925 oppure visitare le pagine social Facebook Instagram della Pgs Ploaghe 1994.