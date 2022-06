Ploaghe, la Pgs organizza per domani una giornata dedicata ai ragazzi a conclusione della stagione

Domani a Ploaghe si svolgerà il torneo organizzato dalla scuola calcio Pgs Ploaghe 1994 dedicato ai ragazzi dai 13 ai 16 anni, di Ploaghe e paesi limitrofi, a conclusione della stagione 2021/2022 e in vista della programmazione del nuovo anno calcistico 2022/2023. Sarà una giornata all'insegna dello sport e del divertimento, fa sapere la Dirigenza, con partenza alle ore 15 per le relative iscrizioni e con inizio alle ore 16. Per i partecipanti sarà un'occasione per mettersi in gioco, le squadre saranno formate dagli organizzatori. Per maggiori informazioni si possono contattare Valentino Pulina al 349/1767935, Marco Marongiu al 345/1100845 o Tore Zappino al 340/8340995 oppure scrivere sulle pagine social Facebook Instagram della Pgs Ploaghe.