Cinema. Al via il Filming Italy Sardegna Festival 2022

Giunto alla sua quinta edizione, quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival 2022 ha come madrina Donatella Finocchiaro, attrice e interprete di film di grandissimo successo. Tra gli ospiti internazionali l’attore Josh Hartnett, presidente della giuria dei cortometraggi; la pluripremiata attrice francese Anne Parillaud; i pluripremiati attori e Premio Oscar Cuba Gooding Jr.; l’attore e modello spagnolo Maxi Iglesias; la star di This is us, Justin Hartley.















È stato presentato oggi a Cagliari alla presenza dell’Assessore degli Enti locali, Quirico Sanna, il Filming Italy Sardegna Festival 2022 che quest’anno torna in presenza dal 9 al 12 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula. “La Sardegna ha scommesso su una manifestazione di primaria importanza – ha spiegato l’Assessore Sanna - Essere qui è motivo di grande orgoglio per noi perché anche attraverso questa manifestazione abbiamo la possibilità di veicolare e valorizzare nel miglior modo possibile l’immagine di un’Isola unica nel mondo. La Regione è convinta che la cultura sia la chiave di volta per promuovere la Sardegna, la sua Storia millenaria e le sue straordinarie bellezze”. La Sardegna anche quest’anno si conferma quindi meta ambita e privilegiata per le produzioni cinematografiche nazionali e internazionali, location preziosa e unica nel mondo. “Attraverso il cinema trasmettiamo le potenzialità del nostro territorio ed è anche per questo che abbiamo in cantiere tante produzioni cinematografiche nelle quali la Regione è protagonista”, ha evidenziato sempre l’esponente della Giunta Solinas che ha partecipato alla presentazione del Festival.