L'Alguer Comedy Show presenta domenica 19 giugno l'atteso spettacolo di Benito Urgu

Sul palco all'aperto nella fantastica cornice del Quarter, l'Alguer Comedy Show presenta domenica 19 giugno alle ore 21, l'atteso spettacolo di Benito Urgu (ingresso libero con prenotazione). L'artista sardo amatissimo dal pubblico di tutte le età, in attività da oltre quarant'anni con all'attivo decine di collaborazioni, si presenta con l'ultimo show dedicato ad Alghero, garanzia di risate spensierate e divertimento. Per assistere al Benito Urgu Show è necessaria la prenotazione su https://bit.ly/Benito_Urgu . Alguer Comedy Show proseguirà con Michela Giraud (10 luglio - rassegna Cedac), Lercio e Fabio Celenza (14 luglio), Jacopo Cullin (17 luglio) e Angelo Duro (29 luglio). Ticket online e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 venerdì: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | sabato: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | domenica: 17:00 - 20:00. Per tutte le informazioni sulla rassegna bit.ly/AlguerComedyShow