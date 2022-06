Due seggi fissi al Santissima Annunziata e al Palazzo Clemente per far votare i pazienti ricoverati

Negli uffici della Direzione medica di presidio sarà attivato l’ufficio elettorale al quale ci si potrà rivolgere per maggiori informazioni.













Il 12 giugno si potrà votare anche in ospedale per i referendum popolari abrogativi in tema di Giustizia. Domenica, infatti, saranno allestiti i seggi elettorali destinati alle persone ricoverate.Due quelli fissi presenti nell’Aou di Sassari: uno nella sala riunioni al settimo piano del Santissima Annunziata, l’altro, per le cliniche di viale San Pietro, al piano terra del Palazzo Clemente, nei locali della sala d’aspetto della Radiologia.Sarà disponibile anche un seggio speciale per ciascun plesso (ospedale e cliniche), per consentire il diritto di voto ai pazienti impossibilitati a recarsi ai seggi fissi.Per votare in ospedale il paziente dovrà compilare un modulo che gli uffici preposti invieranno al Comune di residenza dello stesso paziente. L’autorizzazione rilasciata dal Comune quindi dovrà essere presentata al seggio al momento del voto.Inoltre, chi vota dovrà essere in possesso di un documento di identità e della tessera elettorale.Il personale dei reparti sarà a disposizione dei pazienti che volessero partecipare al referendum.