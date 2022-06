Città di Sassari” e “Sardinia” beach wrestling: presentate a Stintino le Nazioni in gara

La Polisportiva Athlon ci tiene a sottolineare che tutte le giornate di gara sia a Sassari al Pala Santoru sia a Stintino alla spiaggia del Club Ancora sono a ingresso libero.













Presentate al Club Hotel Cala Rosa le 17 Nazioni che parteciperanno al il 27° Torneo Internazionale di Lotta Stile Libero maschile, femminile e Greco Romana “Città di Sassari” e al 17° Torneo Internazionale di Beach Wrestling “Sardinia”, organizzati dalla Polisportiva Athlon Sassari.Nazioni partecipanti: Albania, Belgio, Canada, Colombia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Tajikistan e Ungheria.Alla presentazione curata da Fabio Marotta sono intervenuti alcuni presidenti di delegazione delle nazioni in gara: Leonid Shulman (Israele), Dragos Zuz (Romania), Vasile Jornea (Gran Bretagna) e Abraham Vassallo (Malta). A fare gli onori di casa, Vincenzo Piroddu, Presidente della Polisportiva Athlon Sassari.L’appuntamento con il “Città di Sassari” sarà al Pala Santoru di Via Rizzeddu, nella sola giornata di Sabato 11 giugno dalle ore 09:00. Saranno più di 80 gli atleti in gara (junior e senior) tra i quali i fortissimi iraniani nella Greco Romana. Per quanto riguarda l’Italia (e in particolare la Sardegna), nella lotta stile libero sarà presente il campione sassarese in forza all’Esercito Simone Piroddu ed Edoardo Gigliotti della Gigliotti Team Nuoro.Il 17° Torneo Internazionale “Sardinia” di Beach Wrestling si svolgerà Domenica 12 giugno a Stintino, dalle 10:00 alle 14:30, presso la spiaggia del Club Ancora, a pochi metri dalla spiaggia de La Pelosa. Attesissima l’azzurra Francesca Indelicato, Campionessa del Mondo nel 2019 e nel 2021.