Polizia Stradale, anche in Sardegna torna la campagna europea ROADPOL “TRUCK & BUS”

Dal 13 al 19 giugno 2022, il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” sarà impegnato sulle principali arterie sarde nella campagna congiunta europea ROADPOL denominata “TRUCK & BUS”.Per tutta la settimana le pattuglie saranno impiegate nei controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera, nonché nella verifica dello stato psicofisico dei conducenti, del rispetto dei limiti di velocità, del rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto indicate nelle licenze ed ogni altro controllo documentale che fanno riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.Detta campagna che coinvolge non solo l’Italia, ma tutti i Paesi Membri dell’Unione, tranne la Grecia e la Slovacchia, ha lo scopo di elevare gli standard di sicurezza stradale, in quanto l’obiettivo resta quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030.