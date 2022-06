Stagione balneare, da Platamona all'Argentiera la sicurezza nelle spiagge sassaresi

Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e La Frana. Sono le spiagge sassaresi che dal 12 giugno, quindi molto in anticipo rispetto agli scorsi anni, saranno pattugliate da sedici agenti della Polizia locale che garantiranno la sicurezza dei bagnanti. Domenica, con l’avvio della campagna “Litorali sicuri 2022” il Comando di via Carlo Felice, con il suo personale appositamente formato, assicurerà la tutela dell’ambiente, il rispetto di quelle regole civili che consentono la fruizione in serenità della spiaggia e la tutela contro gli atti di microcriminalità che purtroppo spesso sono compiuti negli arenili. Il servizio sarà ulteriormente potenziato grazie a specifiche attività che si svolgeranno in borghese per accertare e punire condotte trasgressive, quali l’abbandono di mozziconi di sigarette (altamente inquinanti) e di piccoli rifiuti sulle spiagge, il contrasto di fenomeni come il furto di oggetti e altri illeciti. Saranno sanzionate anche le persone che fumano in spiaggia: comportamento vietato dal regolamento comunale. Particolare attenzione quest’anno sarà data al contrasto di un comportamento profondamente incivile e che ha anche risvolti penali: sarà lotta a chi usa gli stalli riservati alle persone con disabilità senza averne diritto e a chi usa i contrassegni di altre persone o peggio li falsifica. In quest’ultimo caso scatta la denuncia penale.I controlli saranno quotidiani e saranno rafforzati nei fine settimana. Sarà garantito il rispetto dell’ordinanza balneare regionale e del nuovo regolamento di Polizia urbana. Particolare attenzione sarà data dunque a scoraggiare e prevenire condotte illecite particolarmente gravi, quali il campeggio abusivo, la sosta indiscriminata dei veicoli sulle aree boschive e dunali, l’accensione dei fuochi per alimentare fornelli da campeggio, l’abbandono dei rifiuti. Tutti comportamenti che possono causare un grave pericolo sia per le persone, sia per l’ambiente, distruggendo irrimediabilmente fauna e flora, in certi casi anche in via di estinzione.Inoltre, saranno effettuati periodici sorvoli con i droni di cui dispone il Comando di Polizia Locale con lo scopo di vigilare sulle aree meno accessibili dei litorali, ad esempio la pineta di Porto Ferro e Lago di Baratz.