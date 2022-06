Il Canopoleno brilla per la terza volta consecutiva nell'olimpiade matematica Gioiamatheis

Gioiamathesis nasce nel 1989, ed è un’olimpiade dei giochi logici linguistici matematici per studenti di scuole di ogni ordine e grado dai 5 ai 18 anni. Un evento che promuove scambi interculturali, organizza convegni, collabora per rassegne culturali con enti locali, seminari per la divulgazione della didattica matematica, producendo e fornendo sussidi didattici.



Da molti anni anche in Sardegna sono numerosi gli alunni, affascinati dalla matematica, che prendono parte alla competizione. Quest’anno a classificarsi al primo posto nella sua categoria, Leonid Kolesnik, un allievo della terza del Liceo Scientifico Internazionale ad indirizzo cinese del Convitto Nazionale Canopoleno. Una dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i risultati si raggiungono con il talento e la qualità dei percorsi formativi. Che hanno portato l'istituto sassarese alla terza vittoria consecutiva.