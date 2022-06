A Porto Ferro ritorna il GIRL SURF POWER ®!

Sassari. Il team della Bonga Surf School, capitanato da Marco Bonga Pistidda, in collaborazione con Il Baretto di Porto Ferro, è pronto per dare il via all'evento, unico in Italia, dedicato alle Ragazze del Surf!



Il contest, declinato solo al femminile, arriva alla sua 5° edizione e si svolgerà nella bellissima baia di Porto Ferro, famosa in tutta Europa per le sue onde, per il suo paesaggio mozzafiato e selvaggio, e sarà aperta a tutte le scuole italiane di surf e alle surfiste che si trovano in giro per la Sardegna!



Il 'waiting period', periodo di attesa delle onde più adatte al Contest, è fissato tra il 1° Luglio e il 10 Agosto. Durante questa "finestra", non appena arriverà "l'onda perfetta", la gara sarà chiamata con il tradizionale sistema dei semafori (giallo: allerta; verde: via definitivo).

L'intento è quello di valorizzare il Surf al femminile e, allo stesso tempo, di far avvicinare sempre più le ragazze all'antico Sport hawaiiano, facendo vivere loro l'ebrezza di una vera e propria gara agonistica .



Due saranno le categorie: "Open" e "Junior" per le surfiste più piccole. Il nuovo format prevede anche l'Expression Session, che in un'unica batteria vedrà sfidarsi le atlete più esperte che, negli anni, si sono distinte partecipando a competizioni federali: vincerà chi esegue la manovra più spettacolare!

Uno dei temi principali del festival, per il quale la Bonga Surf School si impegna fin dalla sua nascita, è il rispetto per le spiagge, la Natura e per l'ambiente in generale.



La novità di quest'anno infatti vedrà protagoniste tutte le atlete che, sotto la guida dell'artista Vincenzo Ganadu , realizzeranno un'opera di live painting su una tela speciale sopra la quale le surfiste più piccole invece applicheranno le plastiche raccolte preventivamente da tutte le persone presenti durante la pulizia della spiaggia promossa dal club.



Per questa 5a edizione un grande nome del Surf internazionale, che non ha bisogno di presentazioni, farà da "padrino" all'evento: Francisco Porcella ! Il surfista sardo-hawaiano, già famoso per le sue numerose imprese nelle onde giganti, si è dimostrato entusiasta all'invito e farà di tutto per presenziare sulla spiaggia di Porto Ferro alla cerimonia iniziale e alle premiazioni!



Durante la competizione la consolle sarà presieduta dai migliori dj locali ed uno speaker d'eccezione che animerà la gara, presenterà le girls e descriverà le loro evoluzioni acquatiche! Al tramonto live music e party al Baretto di Porto Ferro perchè "girls just wanna have fun"!

Prosegue la tradizione che vede la locandina realizzata da una tatuatrice locale. Per questa 5° edizione del Girl Surf Power è di Jackie Jex @jackiejextattoo



Si ringraziano i Main Sponsor:



Autoelegance Srl - Make it



Al momento dell'iscrizione le atlete riceveranno un ricco pacco gara che conterrà la canotta dell'evento, i bellissimi e freschissimi accessori ElesItalia ,il merchandising della Bonga surf school, la paraffina 100% naturale Salt Sea & Soul, Acqua San Martino , le creme solari offerte dalla Farmacia Masala di Sassari e, naturalmente, lo shampoo bio Insight Professional che renderà i capelli delle atlete perfetti dopo la performance.

Ma non è finita qui perchè Holysport-italia premierà la vincitrice del contest con una tavola da surf, mute e vari accessori tecnici per le atlete che saliranno sul podio.

Sealives supporterà l'evento con le fantastiche escursioni lungo la Riviera del corallo.

Mentre i bagnini della Vosma Coop garantiranno la sicurezza in mare per le nostre girl, assieme alla Italiana Assicurazioni, pure sponsor dell'evento.