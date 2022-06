Alghero, scatta oggi la XVII Baia delle Ninfe, settima prova del CIREAS

Alghero. Con le operazioni di verifica, tecniche e sportive, entra nel vivo la XVII Baia delle Ninfe, gara di regolarità classica e turistica valevole per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS, di cui costituisce il settimo appuntamento stagionale. La Sardegna torna ad ospitare questo prestigioso appuntamento, dopo il grande successo dell’edizione 2021. Numeri importanti anche in questa edizione con oltre 40 vetture al via, provenienti da tutto il Paese. Quartier generale della manifestazione è l’hotel Corte Rosada da dove, al termine delle verifiche, gli equipaggi si muoveranno alla volta della Banchina Dogana di Alghero. La partenza è prevista per le ore 14.30 quando gli equipaggi si muoveranno dapprima sul lungomare Barcellona, per proseguire verso Belvedere, Villanova Mare, Lungo Temo e Bosa. Da lì i concorrenti proseguiranno verso Montresta, Nuraghe Appiu e ritorno sul lungomare Barcellona di Alghero. Da lì ancora grande spettacolo per la Power Stage Classic Alguer composta da 3 Prove Cronometrate al centesimo di secondo, denominate SPLIT e concatenate tra loro.



La POWER STAGE CLASSIC si svolge nell'ambito della gara di regolarità e le penalità acquisite non rientrano nella somma delle penalità acquisite dai concorrenti durante la gara principale. Si tratta di una formula di grande interesse per gli equipaggi e di grande successo per il pubblico e che viene integralmente ripresa e trasmessa sul canale 228 della piattaforma Sky su ACI Sport TV e on line sul sito www.acisport.it. Domenica 12 giugno, il programma di gara prevede ancora la partenza alle ore 8.30 dalla Banchina Dogana di Alghero da dove gli equipaggi si muoveranno alla volta della Baia delle Ninfe, quindi vero il kartodromo Circuito del Corallo, poi Santa Maria La Palma, il lago Baratz, Guardia Grande, Fertilia. Poi ancora Santa Maria La Palma, Belvedere, Capo Caccia e arrivo ancora all'Hotel Corte Rosada dove l’arrivo della prima vettura è in programma alle ore 12.30. Alle ore 16.00 infine sono in programma le premiazioni sempre all’Hotel Corte Rosada. La competizione è organizzata da ACI Sassari in collaborazione con l’A.S.D. Riviera Sport in collaborazione con la Fondazione Alghero e sotto le insegne dell’assessorato allo Sport della Regione Sardegna e dei Comuni di Alghero, Bosa.