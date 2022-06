Sassari, sicurezza stradale: attraversamenti pedonali nei quartieri di Ottava e Li Punti

Sassari. La Provincia di Sassari continua a programmare una serie di azioni strategiche atte a migliorare le condizioni di percorribilità delle strade provinciali. Con un intervento mirato alla messa in opera e riqualificazione degli attraversamenti pedonali, finanziato con 340 mila euro, si punta a garantire una maggior sicurezza dei tratti in prossimità delle fermate degli autobus nella ex 131. Questo intervento, presentato stamane in conferenza stampa a Palazzo Sciuti a Sassari, fa parte di un programma di pubblica sicurezza molto più ampio, che ha visto la realizzazione di altre importanti opere pubbliche già fruibili (come la rotatoria all’ingresso di Platamona) e altre in fase di progettazione (come la realizzazione di una rotatoria all’incrocio di Bancali già finanziata con 600 mila euro). Il progetto, illustrato alla stampa dall’Amministratore straordinario della provincia di Sassari Pietro Fois e dal dirigente del settore viabilità Giovanni Milia, alla presenza del sindaco di Sassari Nanni Campus, prevede la realizzazione di quattro attraversamenti semaforizzati a chiamata, due in corrispondenza del tratto di attraversamento del quartiere “Li Punti” con la realizzazione di una isola pedonale “salvagente” adeguatamente protetta e altri due in corrispondenza del tratto di attraversamento del quartiere “Ottava”. Su questi tratti di strada (ex 131, che dopo la camionale ad opera dell’Anas diventò di competenza provinciale) è in corso un’ importanza valutazione di pubblica sicurezza, poiché gli incidenti sono all’ordine del giorno e la pericolosità, per chi abita in agro, tra i quartieri di Ottava, San Giovanni e Li Lioni ma anche nel quartiere di Li Punti, ha raggiunto livelli di guardia altissimi. Negli anni la ex 131, che va da Porto Torres a Sassari, è stata teatro di numerosissimi incidenti mortali: nonostante il limite che in gran parte dell’asse viario non supera i 50 chilometri orari, gli automobilisti transitano a velocità altamente superiori, mettendo a rischio la propria incolumità, quella di altri utenti della strada e anche quella di vive nella borgata e usufruisce del servizio di trasporto urbano. “Con questo intervento- ha spiegato il dirigente della Provincia Milia- andremo a realizzare due passaggi pedonali semaforizzati illuminati e a chiamata a Li Punti, in sostituzione di vecchi sottopassi mai utilizzati e attualmente non utilizzabili, per consentire a chi fruisce del trasporto pubblico di potersi spostare in sicurezza; con lo stesso obiettivo opereremo all’ingresso e all’uscita della Borgata di Ottava, verso Platamona, dove esistono già dei passaggi pedonali ma non sono sufficienti a garantire la sicurezza stradale”. “Vogliamo richiamare l’attenzione su questo intervento di pubblica sicurezza poiché troppi sono state troppe le croci su questo tratto di strada- ha ribadito l’Amministratore straordinario Pietro Fois. Sono interventi importanti e necessari che da un lato puntano a garantire maggiore sicurezza agli abitanti dell’agro di Sassari e Porto Torres, dall’altro a ricordare a chi transita nell’asse viario, che bisogna usare prudenza e rallentare nei punti di transito pedonale. I progetti andranno in gara in questi giorni e per la realizzazione bisognerà aspettare l’autunno.