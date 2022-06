Il 16 e 17 giugno a Sassari il 3° Convegno Regionale di Polizia Locale

La 3° edizione del Convegno ospiterà anche una mostra espositiva con prodotti e le tecnologie sviluppate per la Polizia Locale.







Foto di Gerd Altmann da Pixabay



Il “3° Convegno Regionale di Polizia Locale”, organizzato dal Gruppo Maggioli con il Comando di Polizia Locale di Sassari e la collaborazione del Comune di Sassari e di Promocamera, si terrà il prossimo 16 e 17 giugno 2022, presso la sede di Promocamera a Sassari.Il convegno si svilupperà su due giornate dedicate a formazione, aggiornamento e confronto in cui relatori e partecipanti approfondiranno tematiche particolarmente attuali che incardinano le nuove specializzazioni degli operatori di Polizia Locale.Introdurrà i lavori Gianni Serra, Comandante della Polizia Locale di Sassari, accompagnato dai saluti istituzionali del Professor Gian Vittorio Campus, Sindaco di Sassari, per procedere poi con interventi mirati che porteranno alla luce casi concreti e le esperienze di Esperti del settore a livello nazionale.Interverranno il 16 giugno: Luca Zenobio, Responsabile del nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale di Milano che si soffermerà sull’attività investigativa correlata ai reati afferenti la violenza di genere: codice rosso, revenge porn, reati perpetrati, anche, con l’utilizzo dei social e Cristiano Curti, Presidente della società International Police Training System, che svilupperà un modulo teoricopratico sulle perquisizioni personali e locali e sulla gestione dei soggetti armati.La mattinata del 17 giugno sarà dedicata alle opportunità e ai pericoli imputabili ai social media, ovvero alle nuove tecnologie, che possono costituire uno straordinario strumento di comunicazione istituzionale, ma possono - anche - rappresentare il mezzo attraverso cui perpetrare condotte criminose. Interverranno Samanta Arsani, Area Polizia Locale, Gabinetto della Presidenza della Giunta, Regione EmiliaRomagna e Alessandro Scarpellini, Comandante Polizia Locale Unione del Rubicone per approfondire da diversi punti di vista il tema da tempo al centro del “nuovo modo” di fare indagini.Luca Zigiotti, Ispettore Capo Polizia Locale di Torino si soffermerà, invece, sulle più incisive tecniche investigative rivolte ad acquisire elementi probatori a carico dei responsabili dei reati di Cyber-Stalking.Parteciperanno al convegno i Rappresentanti della Polizia Locale delle quattro province dell’Isola e, inoltre, Ufficiali e Agenti provenienti da altre province del territorio italiano.I lavori della prima giornata saranno presieduti, la mattina da Guido Calzia, Comandante della città metropolitana di Cagliari e moderati da Katia Zanda, Comandante Vicario della Polizia Locale di Nuoro, il pomeriggio da Giovanni Mannoni, Comandante della Polizia Locale di Olbia e moderati da Paolo Piu, Comandante Vicario della Polizia Locale di Sassari.La mattina del 17, presiederà i lavori Gabriele Oggiano, Presidente dell’ANCPUM Sardegna e Comandante della Polizia Locale di Sennori.