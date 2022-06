Giave: giovedì intervento delle squadre di Abbanoa

di Daniela Piras

Giave. Giovedì 16 giugno 2022, dalle 8.30 alle 17.30, a Giave le squadre di Abbanoa procederanno all’installazione di nuove apparecchiature idrauliche nelle reti idriche di viale San Cosimo, via Don Sturzo, via Einaudi, viale Mameli e viale Rinascita. Durante i lavori sarà necessario chiudere l’erogazione nel centro abitato.



L'intervento rientra nel maxi appalto da oltre 7,4 milioni di efficientamento delle reti idriche in 15 Comuni della provincia di Sassari: oltre Giave, sono interessati anche Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Thiesi, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Pozzomaggiore, Ploaghe e Tissi.



I tratti di rete idrica oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell'entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l'incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti.



Sulla base di questi criteri sono stati considerati prioritari gli interventi riguardanti la sostituzione di vecchie condotte in polietilene, acciaio, ghisa grigia giunte ormai al termine della loro vita. Al loro posto sono state installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Tutte le nuove infrastrutture saranno georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.



Durante i lavori programmati per giovedì sarà necessario chiudere l’erogazione nel centro abitato. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.