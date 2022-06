Camera di Commercio, giovedì la presentazione del libro "Roma e il nuovo Grand Tour"

Andrea Granelli e Rita Batosti presentano il libro "Roma e il nuovo Grand Tour", giovedì 16 giugno, alle 18 nella sede della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma. Intervengono il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti e la vicepresidente Maria Amelia Lai. Dialoga con gli autori Ornella Porcu. L'evento si svolge in collaborazione con l'associazione Ideas in corbula e la Camera di Commercio.













La rivoluzione digitale e gli sconvolgimenti pandemici hanno cambiato l’idea stessa del viaggio. Dentro la crisi, Roma e l’Italia possono immaginarsi meta del Grand Tour del futuro.Un laboratorio permanente dell’innovazione, alimentato dalla memoria del passato. Il luogo in cui la classe creativa globale impara l’arte della mescolanza.Un itinerario tra scuole e università, botteghe e imprese, musei, istituti delle conoscenze storiche, ambasciate dei saperi diffusi. Per fare del turismo un’esperienza trasformativa. In percorso, perchè no, riprodicibile anche in Sardegna?