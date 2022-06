Stagione balneare, a Sassari potenziati ancora i servizi

Sassari. Prosegue l’impegno della Amministrazione comunale per offrire servizi sempre migliori e potenziati per chi sceglie di trascorrere l’estate nei litorali sassaresi. In particolare la programmazione continua a muoversi su due direttrici: maggiore attenzione per le persone con disabilità e un ulteriore potenziamento degli spazi per chi va al mare con gli amici a quattro zampe. La prima grande novità è che dal 18 giugno in tutte le spiagge di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera e Porto Palmas ci sarà da subito una passerella per facilitare l’accesso anche a chi ha mobilità ridotta. Inoltre, nei litorali dove è previsto, il servizio di supporto alle persone con disabilità partirà alle 8:30 invece che dalle 10, come era in passato. Dopo i risultati dello scorso anno, il Comune di Sassari ha deciso di continuare con una visione globale e integrata di tutti i servizi previsti. Questo ha permesso una valorizzazione delle risorse che, pur restando le stesse, si sono però tradotte in un miglioramento dell’offerta per cittadini e turisti. I servizi partiranno contemporaneamente dal 18 giugno. Il settore Ambiente ha affidato la loro gestione con bando pubblico all’associazione Vosma.

Persone con disabilità. A partire dal 18 giugno – quindi molto prima rispetto agli scorsi anni – nelle spiagge di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera e Porto Palmas sono previsti servizi per rendere accessibile la spiaggia alle persone con disabilità. Il servizio è come sempre libero e gratuito. A Platamona è installata una passerella in legno, dallo scivolo dalla rotonda fino a consentire il raggiungimento del bagnasciuga. In diramazione dalla passerella saranno realizzate sedici piazzole, con pavimentazione in legno, dotate di ombrellone, sedia e piccola balaustra di sostegno. Sarà garantita la presenza di operatori qualificati che tutti i giorni, dalle 8:30 alle 18:30, forniranno l’assistenza alle persone con disabilità. Sono disponibili due ausili tipo sedie spiaggia/mare per consentire la balneazione alle persone disabili o con difficoltà motorie. Sarà messo a disposizione delle persone con disabilità un servizio igienico pubblico che sarà sanificato dopo ogni uso. Anche a Porto Ferro saranno installate passerelle in legno che consentono, partendo dagli stalli di sosta per persone con disabilità, il raggiungimento del bagnasciuga. Dalla passerella principale sono installate 3 aree di sosta, dotate di ombrellone, sedia e piccola balaustra di sostegno. Anche a Porto Ferro sarà disponibile un bagno per persone con disabilità. È garantita la presenza di un operatore qualificato che tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 fornirà la necessaria assistenza alle persone con disabilità. È disponibile un ausilio tipo sedia spiaggia/mare per consentire la balneazione. Anche all’Argentiera, a Porto Palmas e a Fiume Santo sono previste passerelle in legno per arrivare al bagnasciuga e 2 aree di sosta. Tutte le aree di sosta saranno sempre tenute pulite e prive di sabbia. A Platamona sono disponibili per chiunque le docce e un punto acqua. Anche all'Argentiera c’è una doccia. L'accesso al punto acqua a Porto Ferro e Porto Palmas è confermato.

Due spiagge per cani. Prosegue anche l’impegno dell’Amministrazione comunale per una maggiore sensibilità verso gli animali. Visto il successo dell’anno scorso, sono confermati i due spazi del litorale per i bagnanti con amici a quattro zampe: Porto Ferro e Fiume Santo. Per quest’ultima si aggiunge per la stagione 2022 un’importante novità: dall’ingresso della spiaggia verso destra saranno oltre 250 metri di lunghezza di arenile destinati a chi ha cani. Come l’anno scorso, dunque, l’area è vicina all’ingresso ma molto più ampia, per venire incontro alle tante richieste. Restano invece confermati a Porto Ferro i sessanta metri per sei di spiaggia a disposizione, ben indicati dalla cartellonistica, con la possibilità – in entrambe le aree - di far fare al proprio animale da affezione il bagno nel mare di fronte. Entrambe saranno fruibili anch’esse dal 18 giugno (molto prima rispetto agli scorsi anni). I proprietari dei cani avranno a disposizione anche distributori di buste e guanti (un’ulteriore novità). Dovranno rispettare le solite regole tra cui ripulire appena il cane sporca; gli animali devono essere iscritti all’anagrafe canina, sani e avere la medaglietta identificativa, le femmine non devono essere in calore; i cani problematici dovranno tenere sempre museruola e guinzaglio.

Bandiere Blu e servizi. Anche per il 2022 Sassari si è aggiudicata tre Bandiere Blu: Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona. Un riconoscimento internazionale che la Fee (Fondazione per l'educazione ambientale) concede alle località turistiche balneari la cui gestione è svolta secondo specifici criteri di sostenibilità. Questo sancisce non soltanto la purezza delle acque del mare ma anche il fatto che il Comune sia in grado di offrire tutta una serie di servizi. Progettare, realizzare e mantenere, durante la stagione balneare, gli standard di eccellenza è uno sforzo importante, sia organizzativo sia economico, da parte del Comune. Gli arenili possono essere oggetto di visite di controllo, per verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma. I requisiti sono molteplici: dalla qualità delle acque, per la quale è previsto un periodico campionamento, all’efficienza della depurazione delle acque reflue, passando per la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini e la pulizia della spiaggia, la raccolta differenziata e la gestione adeguata dei rifiuti pericolosi oltre alla presenza di un punto con acqua dolce a servizio dei fruitori degli arenili. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza dei bagnanti, con servizi di salvataggio e la segnalazione del limite di acque sicure, all’accessibilità per tutti, alla presenza di un punto acqua dolce. Ampio spazio deve essere dedicato all’educazione ambientale, rivolta alle scuole ed ai giovani, ai turisti e ai residenti: sarà il centro di educazione ambientale (Ceas) Lago Baratz a realizzare attività e laboratori.

Pulizia spiagge. Già dal 15 aprile è partito il servizio di pulizia dei litorali di pubblica fruizione che, a partire dal primo giugno, è stato incrementato con una frequenza quasi giornaliera degli interventi di pulizia Il servizio interessa, sia le spiagge maggiori del Comune di Sassari (Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas, Fiume Santo e Platamona) che le spiagge “minori”, ma non per questo meno interessanti dal punto di vista turistico ed ambientale, quali le spiagge di “La Frana”, di Lampianu, e di Villaggio Nurra. Particolare attenzione verrà data inoltre alla pulizia delle zone di retrospiaggia, le strade e i sentieri di percorrenza e di accesso al litorale, le zone intorno ai cassonetti e alle “aree informative di sosta” dell’area SIC Lago Baratz – Porto Ferro. Sono state previste undici isole ecologiche, con contenitori destinati alle diverse tipologie di rifiuto perché la raccolta differenziata sia sempre effettuata, così come gli spazi destinati ai fumatori, con cestini per i mozziconi, nonché la cartellonistica indicante prescrizioni e sanzioni (nelle spiagge sassaresi il divieto di fumo è istituito per regolamento dal 2019).