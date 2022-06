Calcio: Asd Torres calcio e La Nuova Sardegna presentano il primo torneo di calcio giovanile

Sassari. Riceviamo e pubblichiamo la notizia relativa a un torneo di calcio giovanile patrocinato dal CSI:







Il “Primo torneo di calcio giovanile La Nuova Sardegna” è epilogo e apice della stagione agonistica appena conclusa, momento fortemente voluto dal quotidiano cittadino - che riprende così un discorso interrotto qualche anno fa - e dalla Asd Torres calcio, fresca di vittoria della finalissima playoff nel girone G di serie D e protagonista di un'annata densa intensa e ricca di soddisfazioni, figlia del nuovo corso societario rossoblù e di una programmazione che guarda lontano e parte da lontano: partire dalla cura del vivaio.

L’evento, organizzato in collaborazione con La Nuova Sardegna, sarà patrocinato dal CSi (Centro Sportivo Italiano) - Comitato Territoriale di Sassari e avrà nella Fondazione Torres, un prezioso partner a sostegno dell’iniziativa. Una delle coppe, grazie all’impegno della Fondazione Torres, porterà il nome di Giovannino Oggiano, ex torresino, uomo di sport e indimenticata protagonista che ha lasciato un ricordo indelebile nella tifoseria rossoblù.Ogni progetto calcistico, in generale ogni progetto sportivo, deve partire dal vivaio (Settore Giovanile e Scuola Calcio) per dare forza alle sue radici e avere rami forti da cui nel tempo raccogliere frutti da destinare ad alimentare la prima squadra e l'intero movimento.Il calcio ha inoltre una importante funzione educativa, momento di condivisione aggregazione e inclusione con pochi eguali, che accompagna il bambino nelle prime fasi della sua crescita, lo educa al divertimento insegnando poi le regole del gioco che accompagneranno i baby calciatori sino alla Juniores, pronti a spiccare il volo.Divertirsi, giocare, imparare, confrontarsi: il “Primo torneo di calcio giovanile La Nuova Sardegna” sarà questo e tanto altro: due settimane di gioco, 14 giornate di calcio, 5 categoria ammesse (Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Mini (Pulcini) e Micro), 46 squadre a confrontarsi, circa 920 giocatori in campo e 19 società partecipanti fra cui Turritana, Atletico Uri, Polisportiva Ossese, Usinese, CUS Sassari, ASD Torres Calcio, Academy Torres, ASD Sassari Latte Dolce, ASD Marzio Lepri, Tergu, Sennori, Li Punti, AS Catalunya, Civitas Tempio, SM Bambina, San Paolo, Lanteri, Monserrato Sassari e Cosmo Sassari.“Avevamo un obiettivo: restituire la Torres alla città. Per farlo serviva anche riconquistare i giovani, la linfa vitale di ogni sport, quelli su cui si possono fare programmi e costruire progetti. Siamo quindi felici di poter dare il nostro contributo insieme a La Nuova Sardegna e Chi a che a Sassari si svolga un torneo dedicato a loro. In tal senso il primo torneo di calcio giovanile La Nuova Sardegna rappresenta un traguardo raggiunto, un’opportunità da cogliere un punto di partenza. Ci saranno anche i nostri giovani, con la maglia della Asd Torres e dell’Academy Torres. Tante partite, ben due settimane di calcio. Facciamo innamorare i nostri ragazzi e ragazze del calcio. Facciamo che si divertano e speriamo un giorno di poter vedere qualcuno di loro, magari, con la maglia della Torres” dice il presidente Stefano Udassi.Nel corso della prima settimana del torneo i match avranno inizio alle ore 16.30 e andranno avanti sino alle ore 21; la seconda settimana gare gli incontri cominceranno alle 16.30 ma la giornata sportiva si chiuderà alle ore 23. Partita inaugurale fissata per il 20 giugno, finalissima programmata per il 3 luglio. Per quanto riguarda le categorie Allievi e Giovanissimi le squadre saranno suddivise in due gironi da 4; Esordienti, Pulcini e Micro disputeranno una fase iniziale suddivisi in due gironi da 5 tempo l’uno.Saranno premiate le squadre prime e seconde classificate per ogni categoria. Previste anche coppe per il miglior marcatore di ogni singola categoria, per il miglior portiere di ogni singola categoria, per il capocannoniere di ogni singola categoria (“Premio Giovannino Oggiano”) e per il “Fair Play”. A tutti i giocatori che prenderanno parte alla competizione sarà consegnata una medaglia celebrativa in occasione della premiazione finale.