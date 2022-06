Sassari, aperte le iscrizioni alle Iniziative Estive

Sassari. Il Comune di Sassari propone, anche quest'anno, le “Iniziative Estive 2022” con l'obiettivo di offrire alle famiglie servizi di accoglienza sicuri e qualificati e, ai minori, opportunità ludico-ricreative e sportive, dove il gioco, in tutte le sue forme e manifestazioni, caratterizza le attività di animazione. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati l’avviso integrale con tutte le informazioni, la modulistisca e il portale online in cui presentare la domanda, dal 15 giugno ed entro le 14 al 21 giugno.



I percorsi si svolgeranno nelle scuole e nelle palestre, preferendo gli spazi all'aperto e nelle piscine e negli stabilimenti balneari. Sono, inoltre, previste escursioni nei siti di interesse sportivo, culturale e ambientale, nell’ambito del territorio comunale e nelle zone vicine.



Le iniziative sono rivolte a bambine e bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado.



È consentita la partecipazione a massimo quattro settimane scegliendo tra 1° settimana dal 27 giugno al I luglio, 2° settimana dal 4 all’8 luglio, 3° settimana dal 11 al 15 luglio, 4° settimana dal 18 al 22 luglio o 5° settimana dal 25 al 29 luglio.



Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 14:30.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Politiche educative, giovanili e sportive di via Venezia 2, ai numeri 079279690, 079279685, 079279691 o alla mail iscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it



Foto di Prawny da Pixabay