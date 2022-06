Continuità territoriale e diritto alla mobilità dei sardi: se ne parla domani a "Sa Domo de Totus"

Sassari. Continuità territoriale e diritto alla mobilità dei sardi: se ne parlerà giovedì 16 giugno alle ore 18:00 nella sede dell’associazione Sa Domo de Totus, in via Frigaglia 14 b a Sassari.

Ad affrontare il tema due protagonisti del dibattito politico sulla storica battaglia per la mobilità dei cittadini isolani.

I relatori saranno infatti Antonio Attili, “padre” della legge del 1998 sulla continuità territoriale, insegnante ed ex Deputato ed Elias Vacca, in qualità di esperto di diritto ed ex deputato della Repubblica Italiana.

«Ci interessa partire da un breve storico circa la legge sulla continuità territoriale – spiega Lucia Merella, responsabile cultura dell’associazione – per capire a che punto siamo. Soprattutto è importante capire come affrontare la condizione di disconnessione del territorio sardo rispetto al resto dello stato e se la legge sull’insularità in Costituzione possa rappresentare un’opportunità».

«Di fatto – conclude Merella – negli ultimi anni, il diritto alla mobilità dei sardi è stato fortemente compromesso e nessun governo regionale ha realmente fatto valere le ragioni della Sardegna né a Roma, né a Bruxelles, come invece hanno fatto i governi di altri popoli in condizioni di svantaggio, come per esempio i corsi e le popolazioni delle Isole Canarie, per non parlare di Stati sovrani come Malta che, nonostante il gap insulare, garantiscono ai propri cittadini servizi adeguati»