Vivaio rossoblù. Open Day il 5, 6 e 7 luglio 2022 al Vanni Sanna

La società ha ufficializzato la conferma di mister Greco, si lavora per dare forma alla prima squadra che affronterà il prossimo campionato ma l’attenzione voglia necessariamente anche al Settore Giovanile e Scuola calcio, capitanati dal nuovo responsabile tecnico Luca Raineri.L’estate impazza, ma è già tempo di Open Day: la Torres comunica che 5, 6 e 7 luglio a partire dalle ore 18 al Vanni Sanna di Sassari sono in programma delle sedute di allenamento riservate e mirate alla composizione delle nuove squadre per le varie categorie di pertinenza. Nello specifico:- 5 luglio: giocatori classe 2004-2005- 6 lugli: giocatori classe 2006-2007- 7 luglio: giocatori classe 2008-2009-2010I ragazzi dovranno presentarsi al campo muniti della attrezzatura da gioco e di documento di identità valido. Dovranno essere anche in possesso di documentazione relativa a visita medica in validità ed eventuale nulla osta della società di appartenenza qualora siano tesserati, scheda tecnica del calciatore (ruolo).