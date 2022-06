Tennistavolo Sassari: Laura Pinna nella nazionale U15 per i Giochi del Mediterraneo

Sassari. La giovane promessa del Tennistavolo Sassari Laura Pinna indossa la maglia azzurra per partecipare al Mediterranean Table Tennis Union Championships Under 15 che si disputano alla Fiera di Rimini da domenica 19 a martedì 21 giugno. L’evento sarà organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, sotto l’egida della Mediterranean Table Tennis Union Advertisement.



Oltre all’Italia saranno presenti Cipro, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Malta, Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna e Turchia.



La Nazionale schiererà due squadre: Italia 1, composta da Giacomo Izzo (A4 Verzuolo), Davide Simon (Cral Comune di Roma) e Giorgia Filippi (Polisportiva Colognola ai Colli); Italia 2, formata da Oliver Mankowski (Villaggio Tennistavolo Lucca), Simone Garello (A4 Verzuolo), Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari) e Alice Galli (Tennistavolo Vallecamonica).



Giovanili - Ben tredici atleti del Tennistavolo Sassari impegnati a Rimini dal 18 al 20 per i Campionati italiani giovanili individuali e per gli Italiani Paralimpici. Una partecipazione massiccia che conferma la qualità del lavoro sul vivaio fatto negli ultimi anni dalla società sassarese.



Ben cinque i ragazzi iscritti alla Under 11 singolare maschile: Simone Demontis, Nicola Cilloco, Federico Casula, Stefano Ganau, Edoardo Ivan Eremita. Gli stessi atleti del Tennistavolo Sassari prenderanno parte anche all'Under 11 doppio maschile: Demontis-Cilloco, Casula-Ganau, Eremita-Lorenzo Anedda (Capoterra).



Simone Demontis è anche nel tabellone dell'Under 11 doppio misto in coppia con Letizia Pusceddu dell'A.S. Dilettantistica Torrellas Capoterra. Partecipano al doppio misto anche Nicola Cilloco con Elena Kuznetsova (As Dilettantistica Guspini), Federico Casula con Anna Dessì (As Dilettantistica Muravera). Stefano Ganau con Elisa Floris (As Dilettantistica Torrellas Capoterra) ed Edoardo Invan Eremita in duo con Claudia Melis (As Dilettantistica Muravera).



Nella Under 17 singolare maschile il portacolori del club sassarese è Alexander Evans, mentre Chiara Scudino lo rappresenta nell'Under 17 singolare femminile. I due fanno coppia per l'Under 17 doppio misto e Alexander Evans è abbinato a Elia Licciardi (Muravera) nell'Under 17 doppio maschile.



Nelle varie categorie della Under 21 maschile cerca gloria il neo campione sardo Marco Poma, sia nel singolare, sia nel doppio misto che questa volta lo vedrà in coppia con Aurora Piras della As Dilettantistica Muravera. Invece nel doppio maschile il portacolori del Tennistavolo Sassari giocherà insieme a Carlo Rossi della Marcozzi.



Infine 5 atleti del Tennistavolo ai Campionati Italiani paralimpici, in programma sempre a Rimini. Si tratta di Maurizio Scanu, Giuseppe Demontis e Manuela Casu nelle classi 1/5 e di Lorenzo Sanna e Giovanni Battista Sanna nelle classi 6/10.