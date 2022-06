Danza, musica e poesia nel nuovo allestimento dell’Ex cava di Sennori

Sennori. Sennori ospita domani un appuntamento del circuito “Un’isola in Rete”, il Festival internazionale di promozione del libro e della lettura: nell’Ex cava di tufo, riallestita con un nuovo palco e un nuovo impianto luci, andrà in scena dalle ore 21.30 una serata di danza, musica e poesia. Protagonista dello spettacolo sarà la Compagnia Danza Estemporada, con le coreografie di Livia Lepri e la voce narrante del poeta Davide Rondoni.



Durante la serata ci saranno anche tre momenti dedicati ai libri: Davide Rondoni racconta il suo libro Cos’è la Natura? Chiedetelo ai Poeti, Fazi 2021. Antonio Riccardi presenta il suo libro Ex voto. Tre sogni e un ruggito, Amos 2021. A 100 anni dalla prima uscita del celebre La terra desolata di T.S. Eliot, Rossella Pretto racconta l’opera del poeta anglo-americano, nella veste da lei curata per Interno Poesia.



«Con questo appuntamento si apre la stagione degli eventi estivi all’Ex cava di tufo, che si presenta con una nuova veste grazie al progetto portato avanti con la Rete metropolitana del nord Sardegna”, commenta la vice sindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis. «Ci saranno un nuovo palco è un nuovo impianto luci in grado di creare effetti colorati e suggestivi che renderanno ancora più emozionante il nostro anfiteatro con la terrazza sul golfo dell’Asinara».