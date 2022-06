Tenta di eludere i controlli spedendosi sabbia e conghiglie: ma il pacco torna indietro, multato

Un turista tedesco di 57 anni ha escogitato un trucco per tentare di eludere i controlli all'aeroporto e potersi portare via sabbia e conghiglie raccolte sulle spioagge della Costa Smeralda, spedendo al proprio domicilio in Germania un pacchetto contenente il materiale vietato. Ma la sfortuna ha voluto che le poste considerassero il pacco irregolare e lo rimandassero al mittente, ovvero la struttura alberghiera dove l'uomo aveva soggiornato ad aprile. Gli albergatori, vedendosi recapitare il plico, hanno informato i Carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo, i quali visto il contenuto, hanno elevato una sanzione di mille euro prevista per l'asportazione vietata di sabbia e conghiglie dai nostri litorali.